Intempéries - La France touchée par de violents orages, une victime à Rouen

(Belga) De violents orages ont traversé la France samedi, faisant une victime à Rouen et conduisant à la mise à l'abri de scouts qui campaient, tandis que 50 départements sont toujours placés en vigilance orange jusqu'à dimanche matin.

A Rouen, où certaines rues ont été transformées en torrent par la violence des orages, une femme d'une trentaine d'années est morte coincée sous une voiture après avoir été emportée par les eaux, a-t-on appris auprès du cabinet du maire de la ville normande. "Elle a été retrouvée mais elle est décédée", a précisé la même source. Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait fait état d'une "femme disparue à Rouen" sur Twitter. A 22H00, Météo-France a levé la vigilance orange "Orages" pour la Seine-Maritime et 14 autres départements mais 50 autres départements, principalement dans le quart nord-est de la France, restent sous suivi. Dans les Landes et le Gers, des grêlons de plusieurs centimètres sont tombés sur une partie du vignoble d'Armagnac, ont indiqué à l'AFP des viticulteurs et responsables locaux. Si aucun blessé n'est à déplorer dans les Landes, 4.500 foyers ont été privés d'électricité. La Première ministre Elisabeth Borne a promis dans la soirée que le gouvernement serait "là pour les territoires touchés", se tournant vers les "victimes des intempéries qui frappent tout le pays et vers les équipes de secours qui ont mené des centaines d'interventions". Météo-France avait prévenu que des orages parfois violents allaient se développer dans le Sud-Ouest et progresser vers le nord et l'est du pays, accompagnés de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de rafales de vent et de grêle, notamment sur le Sud-Ouest et le Massif Central. (Belga)