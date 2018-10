Interpol demande à la Chine une clarification sur le sort de son président

(Belga) Interpol a demandé samedi à la Chine une clarification sur la situation de son président Meng Hongwei, porté disparu depuis son départ pour son pays fin septembre.

Dans un communiqué posté sur Twitter, Jürgen Stock, secrétaire général de l'organisation de coopération policière internationale, basée à Lyon, dit attendre "une réponse officielle des autorités chinoises quant aux inquiétudes sur le sort du président" chinois d'Interpol. Meng Hongwei, 64 ans, n'a plus donné de ses nouvelles depuis le 25 septembre selon son épouse, qui a fait part jeudi soir à la police de Lyon de la "disparition inquiétante" de son mari. Quelques jours plus tôt, selon des sources concordantes, M. Meng avait rejoint la Chine en avion depuis Stockholm. Le parquet de Lyon a depuis ouvert une enquête, confiée à la police judiciaire, un dispositif étant également mis en place pour "garantir la sécurité" de Mme Meng. Cette dernière a en effet indiqué "avoir récemment reçu des menaces via les réseaux sociaux et par téléphone", a indiqué vendredi le ministère français de l'Intérieur. La France a fait part de son "interrogation" sur la situation de M. Meng et s'est dite "préoccupée" par les menaces reçues par son épouse. (Belga)