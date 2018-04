Interview Macron: "Le pire de la droite et le pire de la gauche", juge Mme Le Pen

La présidente du Front national Marine Le Pen a estimé lundi qu'Emmanuel Macron avait "révélé son vrai visage" lors de son interview dimanche soir, celui du "pire de la droite" et du "pire de la gauche".

Emmanuel Macron a été "incontestablement combatif mais c'est aussi un président qui révèle son vrai visage", a estimé Mme Le Pen sur France 2.

"Il y a un an, il nous a fait croire que dans le cadre d'un nouveau clivage politique il représentait le meilleur de droite et gauche; hier soir on a compris qu'il représentait le pire de la droite et le pire de la gauche", a-t-elle ajouté.

A droite, il a montré son "acceptation des inégalités comme si c'était une fatalité", il y a eu "culpabilisation des Français (...), des chômeurs, des retraités (...) C'est cela que j'ai entendu, et c'est cela qui justifie les choix faits par Emmanuel Macron", a-t-elle critiqué.

A gauche, elle a dénoncé "l'immigrationnisme" porté par le président de la République, "le sans frontiérisme, le droit de l'hommisme, la complaisance à l'égard du fondamentalisme islamiste". Elle a aussi fustigé sa "connaissance de la gravité de la situation migratoire à venir sans la volonté de s'y atteler".