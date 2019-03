Iran: le Parlement européen réclame la libération de l'avocate emprisonnée

Le Parlement européen a réclamé jeudi la libération immédiate de l'avocate iranienne des droits de l'Homme Nasrin Sotoudeh, emprisonnée à Téhéran et condamnée cette semaine à une peine de prison aggravée.

A main levée, les députés européens, réunis en session plénière à Strasbourg, ont voté un texte qui "demande une fois de plus au gouvernement iranien de libérer immédiatement et sans condition la lauréate du prix Sakharov (pour la liberté de l'esprit, en 2012, ndlr) Nasrin Sotoudeh".

Le Parlement européen "considère le procès et la condamnation manifestement inéquitables de Nasrin Sotoudeh comme un déni de justice grave".

Mercredi, les députés français avaient fait une ovation debout à l'Iranienne, au lendemain de l'annonce par le mari de l'avocate qu'elle avait été condamnée à dix années d'emprisonnement supplémentaires pour "incitation à la débauche" et 148 coups de fouet pour s'être présentée au tribunal par le passé sans le voile islamique obligatoire pour les femmes dans l'espace public.

Au-delà du cas précis de Nasrin Sotoudeh, les députés européens ont "demandé aux autorités iraniennes de relâcher immédiatement tous les défenseurs des droits de l'homme et journalistes détenus et condamnés pour avoir simplement exercé leur droit à la liberté d'expression et de réunion".