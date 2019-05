Isabelle et Patrick Balkany, duo à la ville et à la barre

Patrick et Isabelle Balkany, maire et première adjointe de Levallois-Perret, le 3 décembre 2015 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)LIONEL BONAVENTURE

Elle est à la "mise en scène" et lui "sur les planches": Patrick et Isabelle Balkany ont traversé ensemble plus de quatre décennies de vie politique, formant un duo redoutable, devenu sulfureux, dans leur fief des Hauts-de-Seine.

C'est à nouveau à deux que le maire et la première adjointe de Levallois-Perret doivent comparaître à partir de lundi à Paris, notamment soupçonnés d'avoir dissimulé à l'administration fiscale un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros.

Leurs proches comme leurs rivaux s'accordent à le dire: Patrick et Isabelle Balkany, 70 et 71 ans, sont complémentaires. Lui est "l'acteur sur les planches", elle le "metteur en scène" ; il est le "marketeur" et elle le "back-office" ; lui "les jambes", elle "la tête".

Né après-guerre, à un an d'écart, ils se marient en 1976. Il est un fils d'immigrés hongrois, qui s'essaye au théâtre avant de rejoindre l'entreprise familiale de prêt-à-porter, puis d'effectuer son service militaire à l'Elysée.

Elle, Isabelle Smadja, a grandi dans une famille qui a fait fortune dans l'industrie caoutchouc, travaille brièvement au journal Combat puis intègre le service communication d'Europe N°1.

Ensemble, ils se lancent en campagne et remportent un poste de conseiller général des Hauts-de-Seine puis la mairie de Levallois, jusqu'ici communiste. Patrick Balkany est alors envoyé par Charles Pasqua et élu au même moment que son ami Nicolas Sarkozy dans la ville voisine de Neuilly.

Au fil des ans, le maire transforme cette banlieue industrielle en une commune résidentielle aisée, construisant à tour de bras sur les friches. Equipements haut-de-gamme, police municipale, cadeaux et voyages pour les seniors et les enfants... leur politique, plébiscitée par certains, est dénoncée par d'autres, qui critiquent endettement et clientélisme.

- 15 mois avec sursis -

"Vous nous sortez tous les ans le même discours", s'est contenté de soupirer, de sa voix de stentor, Patrick Balkany lors du dernier conseil municipal, le 15 avril, animé comme à l'accoutumée par le maire et sa première adjointe.

A l'approche d'un procès, ils sont fébriles depuis plusieurs semaines, confie un proche. Le 1er mai, Isabelle Balkany a dû être hospitalisée après avoir absorbé des médicaments. Dans un texte sur les réseaux sociaux, elle se disait "fatiguée", dénonçant une "instruction exclusivement à charge".

A Levallois, certains habitants parlent d'eux avec chaleur - en 2014, le maire a été réélu dès le premier tour avec 51,5% des voix. En campagne, il a toujours appliqué la même recette: occuper le terrain, embrasser les personnes âgées, amuser les enfants.

Il a "un très grand sens politique" mais peut faire preuve d'"une extrême brutalité derrière des côtés affables", précise un bon connaisseur du couple et de la politique locale. "C'est +soit vous êtes avec nous, soit c'est la foudre+".

Tonitruant, Patrick Balkany, amateur de boxe, entretient régulièrement des rapports conflictuels avec les médias, à l'affût de ses frasques.

Fêtes somptueuses sur la côte d'Azur, amitiés avec des stars du show-business, propriétés luxueuses, nombreux voyages... l'enquête qui a abouti au procès de lundi donne un aperçu du train de vie fastueux qui caractérise aussi le couple depuis les années 1980.

Lui a été aussi député (1988-1997 puis 2002-2017), elle conseillère générale (1988-2011). Ils ont perdu Levallois en 1995, moment où Patrick Balkany choisit le camp d'Edouard Balladur contre Jacques Chirac. Il est alors battu par un concurrent investi par le RPR.

C'est aussi l'époque de leur premier procès: ils sont condamnés à 15 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d'amende et 120.000 euros de dommages et intérêts pour avoir affecté trois employés de mairie à l'entretien de leurs domiciles de Levallois et Giverny (Eure). L'ancien maire écope de 2 ans d'inéligibilité mais il sera réelu en 2001, puis 2002.

Mis en examen dans l'affaire du financement politique occulte à travers l'office HLM des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany sera finalement relaxé, mais son allié d'alors, Didier Schuller, est condamné en 2007.

C'est ce dernier, "trahi", qui livrera finalement en 2013 à la justice les documents qui ont déclenché les investigations sur le patrimoine des Balkany. "Ils ont été protégés", veut croire M. Schuller, "d'abord par Balladur, puis par Pasqua, Chirac et Sarkozy".

La chambre régionale des comptes a, ces dernières années, publié des rapports très sévères sur la gestion de Levallois. Six enquêtes, qui concernent plus ou moins directement le couple, sont toujours en cours à Nanterre et à Paris.