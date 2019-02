Ismaël Emelien, le "conseiller spécial" d'Emmanuel Macron, démissionne: il était mis en cause dans l'affaire Benalla

Ismaël Emelien, le "conseiller spécial" d'Emmanuel Macron mis en cause dans l'affaire Benalla, a annoncé sa démission dans un entretien au magazine Le Point publié lundi, un départ qui sera effectif fin mars-début avril.



Il a justifié sa démission par la prochaine parution d'un livre qu'il co-signe sur le progressisme. Or, le chef de l'État a interdit à ses conseillers de publier pendant qu'ils sont en poste à l'Élysée."Par éthique personnelle, je me suis astreint en tant que conseiller spécial du président à un silence absolu qui n'est pas compatible avec la parution d'un tel ouvrage" a-t-il déclaré au Point.





Mis en cause dans l'affaire Benalla



Ce trentenaire très secret, l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, son stratège en chef et sa boîte à idées, est le second membre de la garde rapprochée du président à quitter l'Élysée depuis le début de l'année.Avant lui Sylvain Fort, directeur de la communication et plume du président, autre pilier des débuts de la "Macronie", a annoncé début janvier son départ "pour raisons personnelles".

Ismaël Emelien a été mis en cause dans l'affaire Benalla depuis que l'ex-chargé de mission du président a affirmé à la police lui avoir transmis des vidéos obtenues illégalement après de la police, qui étaient censées le disculper dans le déroulé des violences du 1er mai. Ces images s'étaient retrouvées peu après sur des comptes Twitter pro-Macron. Ismaël Emelien est également cité par Alexandre Benalla qui affirme avoir son soutien dans des enregistrements publiés récemment par Médiapart.