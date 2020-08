Ivre, un conducteur recule dans la foule et fait 13 blessés en France

Un conducteur en état d'ébriété a reculé dans la foule devant un bar dans la nuit de vendredi à samedi à Vinzelles, près de Mâcon, faisant 13 blessés dont l'un plus grièvement, a indiqué la préfecture de Saône-et-Loire. Le conducteur, qui avait pris la fuite, a été interpellé et placé en garde à vue.

Selon les premiers éléments recueillis, 16 personnes ont été examinées par les médecins, 12 ont été blessées légèrement, 3 personnes choquées et une jeune femme blessée gravement aux jambes mais dont la vie n'est pas en danger, détaille la préfecture dans un communiqué. L'ensemble des personnes ont été transportées en centre hospitalier. "Il s'agirait d'un incident du vendredi soir, sur fond d'alcool", souligne la préfecture.

Selon un témoin, "des clients avaient, sans doute pour plaisanter (...), plus ou moins tapé sur la carrosserie de quelques véhicules auparavant et c'est à nouveau ce qui s'est passé avec ce conducteur", indique le Journal de Saône-et-Loire. "Il a alors reculé dans la foule et j'ai vu les gens autour être éjectés", d'après ce témoin cité par le journal.