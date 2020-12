Ivre, un homme promène sa fille de 4 ans en chaussettes en pleine nuit à Amiens avant d'être interpellé

Les faits se sont produits durant le week-end dernier et sont rapportés par le Courrier Picard. À Amiens, un homme ivre a été repéré par la police sur la voie publique vers 2h du matin. Il était accompagné d'une fillette de 4 ans qui avait un blouson ouvert et ne portait pas de chaussures malgré les froides températures. Ivre et titubant, l'homme âgé d'une vingtaine d'années a fini par tomber, entraînant dans sa chute son enfant.

Les policiers en patrouille l'ont donc interpellé avant de mettre la fillette en sécurité au commissariat. C'est sa mère qui est venue la chercher, explique le journal. Le père en avait la garde pendant le week-end. D'abord placé en cellule de dégrisement, il devrait être placé en garde à vue.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 7 décembre ?