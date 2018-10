Ixelles: les élus Ecolo-Groen et PS ont déposé l'acte de présentation de Doulkeridis

(Belga) Les élus des listes Ecolo-Groen et PS d'Ixelles, ont officiellement déposé l'acte de présentation de Christos Doulkeridis (Ecolo) en tant que bourgmestre. Bea Diallo en sera le premier échevin, ont annoncé les sections Ecolo-Groen et PS-sp.a.

"Ayant pris connaissance du résultat du vote des Ixellois-es, qui renforce les deux listes et leur assure une majorité, Christos Doulkeridis et Audrey Lhoest pour Ecolo-Groen XXL et Bea Diallo et Caroline Désir pour le PS-sp.a se sont réunis et ont décidé tôt ce matin de conclure ensemble un accord de majorité pour Ixelles", ont confirmé les deux listes. Par rapport à 2012, Ecolo-Groen XXL et le PS-sp.a ont gagné respectivement 5 et 1 sièges au conseil communal, avec 16 sièges pour Ecolo-Groen XXL et 9 pour le PS-sp.a. "Ce résultat permet aux deux listes ayant clairement gagné les élections de construire un accord de majorité progressiste, tournant une page, conformément au souhait annoncé par les deux chefs de file", ont-elles précisé par voie de communiqué. "Christos Doulkeridis et Bea Diallo veulent s'appuyer sur le potentiel énorme d'Ixelles, de ses citoyens, de ses acteurs sociaux, économiques et culturels pour mettre en œuvre avec eux un projet de commune exemplaire, solidaire, créative et innovante, à la hauteur des défis climatiques et d'égalité. La qualité de vie des Ixellois-es sera placée au cœur du projet qu'ils porteront ensemble", ont conclu Ecolo-Groen et le PS-sp.a. (Belga)