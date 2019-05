Ixelles - Présidence du conseil: un groupe de travail pour dynamiser la participation

(Belga) Un groupe de travail sera lancé avant l'été à Ixelles pour travailler sur le Règlement d'Ordre Intérieur Communal et pour dynamiser la participation, "en ce compris la présidence du conseil communal", a affirmé dimanche en fin de journée le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis, interrogé par l'agence Belga.

Cent jours après l'adoption d'une motion dans ce sens, l'opposition MR, cdH et DéFI de la commune d'Ixelles a réitéré dimanche sa demande au bourgmestre Ecolo Christos Doulkeridis de céder la présidence du conseil communal. Se disant "étonnées" qu'à l'entame de la mandature, le premier bourgmestre Ecolo d'Ixelles n'ait pas cédé la présidence du conseil communal, les formations de l'opposition (MR, Objectif XL - cdH, et DéFI) avaient déposé en janvier dernier une motion demandant que la présidence du conseil soit exercée par un autre élu que celui-ci. Elles s'étaient fondées sur un texte identique à celui qui avait été déposé, six ans plus tôt par Yves Rouyet, à l'époque chef de groupe Ecolo et actuellement échevin. La motion avait été adoptée le 24 janvier, les conseillers communaux d'opposition MR, Objectif XL - cdH et DéFI ayant voté en sa faveur, et la majorité Ecolo et PS s'étant abstenue. De son côté, le bourgmestre a indiqué dimanche qu'un groupe de travail sera mis sur pied "avant l'été" pour travailler sur le Règlement d'Ordre Intérieur communal et pour dynamiser la participation, "en ce compris la présidence du conseil communal". "Je comprends la précipitation à revenir sur cet enjeu fondamental en pleine période électorale", a ironisé Christos Doulkeridis à propos de la démarche commune des formations de l'opposition. La majorité Ecolo/Groen; PS/sp.a occupe 25 sièges au conseil communal. Le MR, Objectif XL et DéFI en occupent, ensemble, seize. (Belga)