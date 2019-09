Jacques Chirac: l'ambassade de France à Bruxelles ouvre un registre de condoléances

(Belga) Un registre de condoléances est ouvert à l'ambassade de France à Bruxelles à la suite du décès, jeudi à l'âge de 86 ans, de l'ancien président de la République Jacques Chirac, a annoncé vendredi l'ambassade française.

Au numéro 65 de la rue Ducale à Bruxelles, cette dernière accueillera ce vendredi et lundi 30 septembre, de 09h00 à 15h00, les personnes désireuses d'écrire un message de sympathie et d'hommage envers le cinquième président de la Ve République française. Un registre électronique de condoléances est également disponible à l'adresse registredecondoleances.bruxelles-cslt@diplomatie.gouv.fr. L'ancien chef d'État s'est éteint "très paisiblement, sans souffrir" et entouré des siens jeudi matin à son domicile dans le centre de Paris, la ville dont il avait été le maire pendant 18 ans avant d'accéder à l'Élysée en 1995. (Belga)