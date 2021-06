Jade Lagardère condamnée pour corruption pour l'obtention de son permis de conduire

Le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné mercredi Jade Lagardère, épouse d'Arnaud Lagardère, à 300 jours-amende à 50 euros pour corruption en lien avec l'obtention de son permis de conduire en 2015.

La mannequin de 30 ans, née en Belgique, était suspectée d'avoir payé 15.000 euros pour décrocher son permis de conduire français en envoyant une autre personne à sa place lors d'un examen à Argenteuil en 2015, avait révélé en avril le journal Le Parisien.



Le tribunal l'a, en revanche, relaxée du chef d'obtention frauduleuse de permis de conduire.



Huit autres personnes, dont un homme à tout faire du couple Lagardère, avaient comparu pendant trois jours dans ce dossier mi-avril devant le tribunal de Pontoise. Tous ont été déclarés jeudi coupables de corruption et ont été condamnés à des peines allant de jours-amendes à six mois de prison ferme.



"Tout le monde a été condamné, (Jade Lagardère) a fait partie du lot. C'est une condamnation globale et symbolique", a réagi après le jugement Marie Burguburu, avocate de la mannequin, dénonçant une "procédure spéciale".



Hasard du calendrier, la condamnation de Mme Lagardère intervient le jour de la transformation du groupe Lagardère en société anonyme, qui entraîne la perte du pouvoir absolu de son époux et l'entrée en force de Vivendi et Vincent Bolloré au conseil d'administration.