Jawad Bendaoud de nouveau placé en garde à vue

Jawad Bendaoud, le logeur de deux jihadistes du 13 Novembre a été interpellé mercredi soir à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et placé en garde à vue pour "outrages", "usage et détention de stupéfiants", a indiqué jeudi le parquet de Bobigny.



Il a été interpellé après avoir "insulté" des policiers, a précisé une source proche de l'enquête, confirmant une information d'Europe 1. Il était en possession de "quelques grammes de cannabis", a précisé une autre source proche de l'affaire. Il était toujours en garde à vue jeudi matin.



"Furieux", son avocat, Xavier Nogueras, s'est refusé à confirmer la garde à vue et a indiqué à l'AFP vouloir déposer plainte pour "violation du secret de l'enquête".



Jawad Bendaoud a été relaxé en février du chef de "recel de malfaiteurs terroristes" par le tribunal correctionnel de Paris. Il sera rejugé à partir du 21 novembre suite à un appel du parquet.



En avril, cet homme de 31 ans, habitué des tribunaux et des coups d'éclat médiatiques, a été condamné à six mois de sursis pour des menaces sur son ex-compagne.