Jean Castex, le M. JO de l'Etat, présidera l'Agence nationale du sport

Le M. JO de l’État, Jean Castex, présidera également l'Agence nationale du sport, la nouvelle structure qui va naître début 2019 et sera chargée du haut niveau et du développement des pratiques sportives, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier, confirmant une information de L'Equipe et du Parisien.

"C'est un choix de la ministre des Sports" Roxana Maracineanu, "qui voulait que l’État soit représenté à la tête de l'agence", a confirmé à l'AFP le ministère des Sports.

Haut fonctionnaire, Jean Castex est déjà délégué interministériel aux Jeux Olympiques de Paris-2024 et aux grands événements sportifs. Il avait été un temps pressenti pour devenir ministre de l'Intérieur, avant le remaniement d'octobre.

D'après une version provisoire des statuts, datée du 6 novembre et dont l'AFP a eu connaissance, le président est nommé pour trois ans, un mandat renouvelable une fois.

Constituée sous forme de groupement d'intérêt public, l'Agence nationale du sport reprendra les compétences du ministère des Sports sur le haut niveau et le développement des pratiques sportives, avec une gouvernance partagée entre le ministère, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique.

Ses membres fondateurs seraient l’État, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le comité paralympique (CPSF), l'Association des Régions de France (ARF), l'Association des Départements de France (ADF), l'Association France Urbaine et l'Association des Maires de France.

Au sein du conseil d'administration, les voix seraient partagées entre l’État (30%), le mouvement sportif (30%), les collectivités territoriales (30%) et les acteurs économiques (10%), mais s'agissant des orientations pour le haut niveau, cruciales en vue des JO de Paris-2024, l’État garderait 60% des voix, selon ses statuts provisoires.

Un directeur général avec un rôle exécutif sera chargé du fonctionnement opérationnel de l'agence, tandis qu'un manageur général s'occupera du haut niveau, poste promis à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball Claude Onesta.

D'après les statuts provisoires, les subventions de l'Etat versées aux fédérations seraient signées par ce directeur général, mais sur "avis conforme" du manageur du haut niveau.

L'agence devrait disposer d'un budget de 350 millions d'euros la première année, mais son but sera aussi de lever des fonds, notamment dans le privé.

Un volet "marketing" est d'ailleurs prévu dans les statuts provisoires. Il prévoit que l'agence pourra organiser des "opérations de financement participatif" auprès "des pratiquants et du grand public", "la commercialisation (de) marques" ou d'une "offre événementielle" associées à l'agence.