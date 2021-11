Jean-Luc Lahaye accusé de viol sur mineures: le chanteur déféré devant un juge d'instruction

Comme nous vous le révélions hier, la garde à vue du chanteur Jean-Luc Lahaye avait été prolongée. Il est aujourd'hui déféré devant un juge d'instruction en vue d'une potentielle mise en examen, selon les informations de Franceinfo. Le chanteur est notamment soupçonné de viol et agression sexuelle sur mineures de plus de 15 ans.

Le chanteur Jean-Luc Lahaye est déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen éventuelle, révèle Franceinfo qui a pu avoir une source proche du dossier. Le chanteur a passé deux jours en garde à vue pour viols et agressions sexuelles sur deux mineures de plus de 15 ans.

Avec lui, trois femmes avaient été placées en garde à vue. Parmi elles, sa fille, qui a été libérée ce jeudi pour raison de santé, a indiqué le Parquet. Les deux autres, les mères des victimes, sont soupçonnées de "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans", pour avoir encouragé leurs filles à avoir des rapports sexuels avec Jean-Luc Lahaye. Les deux ont depuis été libérées, l'une jeudi et l'autre vendredi matin. Pour l'instant, les suites judiciaires concernant la fille du chanteur et les deux femmes après leurs gardes à vue ne sont pas connues, précise Franceinfo.

Les faits présumés

Pour rappel, Jean-Luc Lahaye, 68 ans, a été interpellé mercredi matin après les plaintes de deux jeunes femmes qui l'accusent de viols et d'agressions sexuelles. La vedette des années 1980, également soupçonnée de corruption de mineurs et détention d'image à caractère pédopornographique, avait ensuite été placée en garde à vue dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

L'interprète de "Papa chanteur", est soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec deux adolescentes alors âgées de 16 et 17 ans, en 2013 et 2014, avait révélé Le Parisien, confirmé par une source proche du dossier consultée par l'AFP. Il leur aurait aussi "demandé, par internet et caméras interposées, de se dévêtir et de prendre des poses sexuelles", selon le journal.

De nombreux chefs d'accusations

Il aurait donc été entendu pour de nombreux chefs, tels que le viol, les agressions sexuelles, la corruption de mineures de plus de 15 ans, l'abus frauduleux de l'état de faiblesse de ces mineures pour les conduire à des actes préjudiciables, l'atteinte à l'intimité de la vie privée ainsi que la détention d'images pédopornographiques, selon une source judiciaire qu'a pu avoir Franceinfo.