Jean-Luc Lahaye en prison:  le chanteur aurait sympathisé avec un autre détenu célèbre

Jean-Luc Lahaye se trouve en prison depuis le 5 novembre dernier après qu’il a été accusé de viols et d’agressions sexuelles sur mineures. Ce vendredi 26 novembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur Gilles Verdez a donné de ses nouvelles. Le chanteur aurait sympathisé avec une autre personnalité célèbre en prison…

Depuis le 5 novembre dernier, Jean-Luc Lahaye est emprisonné à la maison d’arrêt de la Santé à Paris. Le chanteur de 68 ans est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur deux mineures âgées de 15 et 17 ans au moment des faits.

Plus récemment, la justice a rejeté sa demande de remise en liberté. Jean-Luc Lahaye reste donc en prison. Et ce vendredi 26 novembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP), le chroniqueur Gilles Verdez a donné des nouvelles du chanteur qui vivrait très mal son incarcération. Celui-ci continue de clamer son innocence. "Ses proches m'ont dit qu'il ne comprend pas, il n'arrive pas à réaliser pourquoi il est là. On peut dire qu'il traverse une période de dépression et de mal-être, même si je ne le plains pas", a indiqué Gilles Verdez.

Le chroniqueur de Cyril Hanouna a également confié que Jean-Luc Lahaye aurait sympathisé avec une autre personnalité célèbre avec qui il est détenu. "Il est très déprimé, il passe son temps à lire et il bavarde en promenade avec George Tron." L'ancien député français et maire de Draveil est en effet incarcéré dans la même maison d'arrêt que lui, après avoir été condamné en appel, en février dernier, pour viol et agressions sexuelles sur une ancienne collaboratrice.