Jean-Marie Le Pen hospitalisé après une "forme légère" d'AVC

L'ancien président du Front national (devenu Rassemblement national), Jean-Marie Le Pen, a été hospitalisé mercredi soir "par précaution" dans un hôpital de la région parisienne, après avoir été victime lundi d'une "forme légère d'AVC", a appris l'AFP jeudi auprès de son entourage.



"Les examens montrent qu'il n'y a aucune menace imminente qui ait été médicalement repérée", a précisé son conseiller Lorrain de Saint Affrique.



Jean-Marie Le Pen, âgé de 93 ans, "est hospitalisé par précaution, et non pour observation. Il rentrera à son domicile probablement samedi ou dimanche", a ajouté la même source.



Il a subi une "forme légère d'AVC" quand il a perdu pendant "1 minute à 1 minute et demie la vision" lors d'un dîner lundi soir à son domicile dans les Hauts-de-Seine.



Un ami médecin est venu à son domicile l'observer jusqu'à son rendez-vous mercredi soir, qui suivait un entretien avec des journalistes de l'AFP lors duquel l'ancien responsable politique n'a montré aucun trouble.