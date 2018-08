Jean-Michel et Patrick habitent la rue CUL TOUT NUD: "Vous ne recevez pas les courriers, à l’école, les enfants se moquent"

Le nom d'une rue pose problème dans un petit village français. C’est la rue Cul tout Nud. Il y a 10 maisons, une quinzaine d'habitants. Certains voudraient changer de nom de rue. Mais d'autres, finalement, aiment bien leur Cul tout Nud.

La rue Cul tout Nud se trouve au bout du village de Richebourg dans la campagne du Pas-de-Calais. C’est une petite rue qui compte 10 habitations. Et évidemment, cela fait sourire.



"Quand on fait un chèque… Ah vous habitez la rue du Cul tout Nud. Ou alors quand on prend des rendez-vous, ça fait rire les gens", explique une habitante.



A tel point que la plaque avec le nom de la rue est systématiquement démontée. "Soi-disant qu’il y en a certains qui récupèrent ça pour mettre chez eux dans les toilettes ou autre", confie un autre riverain.





Moqueries et courrier manquant



Ce nom de rue est loin de faire l’unanimité auprès des personnes qui y habitent. Jean-Michel et Patrick s’en amusaient il y a 30 ans. Aujourd’hui, ils en ont assez.



"Vous ne recevez pas les courriers. A l’école, les enfants se moquent". "Parfois, on entend : moi je n’achèterais pas une maison dans la rue du Cul tout Nud", réagissent les deux hommes.



Ces habitants ont même lancé une pétition pour changer le nom de la rue et les avis sont tranchés. "Il ne faut pas changer, on veut rester comme ça. Oui, c’est une histoire", pointe une dame.



La pétition est arrivée dans les mains du maire. C’est la troisième fois qu’il reçoit ce genre de courrier. Et une fois encore le résultat est sans appel : c’est non au changement de la rue du Cul tout Nud. "Vous avez les signatures des huit personnes sur dix qui ne souhaitent pas changer le nom de cette rue", souligne Gérard Delhaye, le maire de Richebourg.





D'où vient ce drôle de nom?



La rue du Cul tout Nud gardera bien son nom pour le moins cocasse. Mais d’où vient-il ? "Avant, il y avait des marais et la rue était toujours inondée. Dans le temps, les dames avaient de longues robes, et quand elles passaient dans la rue, elles les soulevaient mais elles ne portaient pas de sous-vêtements", croit savoir une dame.



Un autre habitant avance une autre explication: "C’était une rue où il y avait des gens assez pauvres et les enfants allaient le cul à l’air, comme on dit".



Le Cul tout Nud avec un d, c’est aussi le nom du colchique qui poussait dans les marais. Le village de Richebourg gardera donc encore sa rue au nom fleuri.