Jean-Pierre Bacri: voici 5 de ses grands rôles

Molière du meilleur comédien en 2017, lauréat de plusieurs Césars du meilleur scénario original ou adaptation et nommé six fois pour le César du meilleur acteur (avec une victoire), Jean-Pierre Bacri, décédé lundi, avait co-écrit bon nombre des films et des pièces marquants où il a joué.



Voici cinq de ses grands rôles:



"Un air de famille" (1996)



Adaptation au cinéma de Cédric Klapisch de cette pièce co-écrite par le couple Bacri-Jaoui. Il y incarne le taciturne Henri, frère aîné et mal-aimé de la famille Ménard qui se réunit chaque vendredi soir pour dîner dans son café, "Au Père Tranquille".



Il est malheureux --on apprendra que sa femme Arlette vient de le quitter--, et très vite, la conversation tourne, comme toujours, autour du cadet Philippe, un cadre imbuvable et enfant préféré de leur mère. Les tensions montent crescendo dans la famille.



Bacri y joue, comme souvent, un homme aigri et désabusé mais si attachant.



"On connaît la chanson" (1997)



Film d'Alain Resnais, toujours sur un scénario du couple Bacri-Jaoui, et qui emprunte au cinéma de boulevard, avec beaucoup de double sens et de bons mots. Jean-Pierre Bacri est Nicolas, vieil amour d'Odile (Sabine Azéma) qui arbore ostensiblement une réussite factice. Il vient troubler le couple en apparence solide qu'elle forme avec Claude (Pierre Arditi). Bacri décroche le César du meilleur acteur dans un second rôle.



"Le Goût des autres" (2000)



Dirigé par Agnès Jaoui, sur un scénario qu'il a encore co-écrit, il est Jean-Jacques Castella un chef d'entreprise moustachu un peu beauf --il déplore que la pièce "Bérénice" soit "en vers, putain"-- qui tombe amoureux d'une comédienne, essayant de s'intégrer à son milieu artistique. Sans grand succès.



On se moque de ce bourgeois collant dans une scène qui rappelle "Le Dîner de cons". Mais Clara finit par être sensible à l'amour de cet homme.



Deuxième nomination au César du meilleur acteur.



"Les Femmes savantes" (2016)



Aussi à l'aise au cinéma que sur les planches, dans ses propres oeuvres que dans le registre classique, il obtient le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé avec cette pièce de... Molière.



Dans une mise en scène de Catherine Hiegel au Théâtre de la Porte Saint-Martin, il réinvente le lâche Chrysale et lui apporte un rayonnement d'humanité. Et là aussi, il donne la réplique à Agnès Jaoui, qui fut longtemps sa compagne.



"Le Sens de la fête" (2017)



L'un de ses derniers films, réalisé par le duo Toledano-Nakache. Il est Max, un organisateur de mariage expérimenté, qui doit superviser celui d'un jeune couple dans un superbe château, avec tous ses imprévus. Il doit agir dans l'urgence pour que la fête ne vire pas à la catastrophe. Une comédie qui raconte davantage les coulisses que le mariage lui-même.



Jean-Pierre Bacri décroche sa sixième nomination au César du meilleur acteur, une statuette qu'il n'aura finalement jamais remportée pour un premier rôle.