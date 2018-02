JO-2018: Fourcade, le plus grand

Malgré la pression, malgré une chute, malgré la lourde déception ruminée depuis mercredi et sa fin de course ratée en Individuel, il l'a fait ! Martin Fourcade est devenu dimanche le Français le plus titré de l'histoire des JO lors d'une journée étiquetée bleue avec Pinturault et le relayeurs en ski de fond médaillés de bronze .

Tout seul pour les JO d'hiver, où il dépasse désormais d'un titre - 4 contre 3 - la légende Jean-Claude Killy, le héros de Grenoble-68. En auguste compagnie pour l'Olympe d'été, aux côtés des escrimeurs Christian D'Oriola et Lucien Gaudin, également quadruple champions olympiques.

L'aura de Fourcade dépasse désormais largement le cadre de son sport et des disciplines sur neige.

Pour ce Pyrénéen, catalan, exilé depuis longtemps dans un Vercors qu'il adore, le voyage en Corée du Sud s'apparente à un sacre qui n'aura toutefois pas été de tout repos.

L'épreuve de dimanche, la mass start, que les biathlètes surnomment la reine des courses, a été fidèle aux soubresauts qui accompagnent Fourcade dans chacune de ses sorties depuis une semaine: déception dans le sprint (6e), extase en poursuite (or), désillusion en Individuel (5e après deux fautes aux deux derniers tirs alors qu'il était en tête) et enfin jubilation dimanche, pour quelques millimètres.

Il a fallu en effet avoir recours à la photo-finish pour savoir qui de lui ou de l'Allemand Schempp, remonté à sa hauteur dans une dernière ligne droite d'anthologie, allait priver l'autre de la gloire.

Fourcade tapait, rageur, la neige après avoir franchi la ligne effondré au sol, croyant avoir perdu. Mais c'est lui qui finalement ira consoler l'Allemand.

Clin d'oeil de l'histoire, Fourcade avait perdu le titre olympique de mass start à Sotchi dans les mêmes circonstances il y a quatre ans, pour 3 cm face au Norvégien Svendsen, 3e dimanche.

- Deux bronzes -

Quatre titres pour Fourcade, et dix médailles en tout pour la France, lors d'une 9e journée de compétition productive.

Alexis Pinturault et les relayeurs du ski de fond ont également apporté deux récompenses supplémentaires au clan français dimanche.

Deux médailles de bronze qui confirment le statut de Pinturault en slalom géant, et celle du relais de ski de fond qui renouvelle l'exploit d'un collectif déjà bronzé à Sotchi en 2014.

"J'ai fait des fautes qui m'ont coûté cher mais c'était le seul moyen de récupérer du temps par rapport à mes adversaires", a expliqué Pinturault, se disant cependant "vraiment très heureux de (s)a course, j'étais vraiment à l'attaque aujourd'hui du début à la fin".

"Je me suis tellement vidé vendredi qu'il n'y avait plus rien à pleurer", a de son côté réagi Maurice Manificat, au pied du podium pour 4 secondes vendredi sur le 15 km, et récompensé dimanche.

- Hirscher, le triplé ?-

Il y a aussi, malheureusement pour les Français, des +monstres+ devant eux qui les privent de l'or dans chacune de ces disciplines: Hirscher en ski alpin, et Klaebo, le prodige du ski de fond norvégien.

Sur le slalom géant, le roi Hirscher était indétrônable.

L'Autrichien, sextuple détenteur du Gros Globe, en passe d'en décrocher un 7e, est bien le meilleur skieur de sa génération.

Après l'or du combiné mardi, Hirscher n'a pas failli sur le slalom géant

"L'or du combiné a été une surprise. Aujourd'hui j'étais très attendu. Mais ce n'était pas facile de se libérer de la pression. Hier, lors du ski libre, j'ai senti que mes skis répondaient bien sur cette neige", a remarqué le vainqueur annoncé.

L'Autrichien peut désormais envisager un rare triplé en alpin.

Dans l'histoire, seuls l'Autrichien Anton Sailer (1956 à Cortina d'Ampezzo) et Jean-Claude Killy (1968 à Grenoble) ont réalisé la triple couronne chez les messieurs. Et la Croate Janica Kostelic est l'unique skieuse à avoir réalisé cet exploit (2002 à Salt Lake City).

Hirscher s'élancera jeudi prochain en favori absolu du slalom, son épreuve de prédilection.

Mais le sportif va-t-il de nouveau disparaître dans les prochains jours, englué dans les affres du dopage ?

Dimanche soir, le cas d'un sportif russe impliqué dans un cas de dopage au meldonium a été révélé par diverses sources. Même si l'analyse de l'échantillon B de ce sportif, un joueur de curling, peut encore le disculper, la question russe revient donc au-devant de la scène puisque cela apparaît hautement improbable.

Les résultats de la contre-analyse devraient être connus lundi vers 13h00 à Pyeongchang (05h00 en France).