JO-2018: une prime de 50.000 euros pour l'or des Français

Cinquante mille euros pour l'or: les primes versées aux médaillés olympiques à Pyeongchang-2018 sont d'un montant équivalent à celles enregistrées pour Sotchi-2014 et Rio-2016, a indiqué mardi à l'AFP le Comité national olympique et sportif français.

Ces primes sont de 50.000 euros pour une médaille d'or, de 20.000 euros pour l'argent et de 13.000 euros pour une médaille de bronze.

Depuis 2014, ces primes, qui sont également les mêmes pour les sportifs des Jeux paralympiques ont été inscrites au Journal officiel afin d'institutionnaliser une pratique jusqu'alors à discrétion du ministre des Sports.

Martin Fourcade, devenu mardi le Français le plus titré de l'histoire des Jeux, été et hiver confondus, a gagné à Pyeongchang-2018 trois médailles d'or, soit d'ores et déjà un joli pactole de 150.000 euros.