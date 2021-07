JO-2020/Escrime: la sabreuse Manon Brunet remporte le bronze, 5e médaille française

La sabreuse Manon Brunet a décroché la médaille de bronze olympique, lundi à Chiba, pour porter le total de la France à cinq podiums depuis de le début des JO-2020 de Tokyo.

Grâce à une victoire éclatante face à la Hongroise Anna Marton 15 touches à 6, Brunet, 25 ans, donne à l'escrime française sa deuxième récompense après l'or de Romain Cannone à l'épée dimanche.

Après sa victoire, la jeune femme, au regard clair et déterminé, très concentrée pendant tout le match, s'est effondrée en larmes dans les bras de ses coéquipières, Charlotte Lembach, Cécilia Berder et Sara Balzer, ainsi que des fleurettistes français restés l'encourager.

Malheureuse il y a cinq ans lorsqu'elle avait terminé quatrième des JO-2016 de Rio, la sabreuse, vice-championne d'Europe en 2019, confiait à l'AFP mi-juin que depuis, elle avait "grandi: je suis devenue plus mâture mais aussi plus exigeante avec moi-même, je veux toujours plus".

"J'ai +foiré+ la demie, j'étais tellement déçue (après sa défaite en demi-finale), j'ai dit à toute le monde que je ne pouvais pas aller chercher la médaille de bronze et tout le monde m'a remotivée", a-t-elle confié.

Elle aura l'occasion de mettre une autre médaille à son cou lors de la compétition par équipes programmée samedi.