JO-2020/Escrime: les épéistes français, champions olympiques en titre, sortis dès les quarts

L'équipe de France masculine d'épée, championne olympique à Rio-2016, a été éliminée 45 à 44 dès les quarts de finale du tournoi olympique par le Japon, vendredi à Chiba, malgré la présence dans ses rangs du champion olympique individuel, Romain Cannone.

Bruyamment encouragés par une importante délégation nippone au Makuhari Messe Hall, les Japonais Masaru Yamada, Koki Kano et Satoru Uyama, qui avaient écarté un peu plus tôt les Américains 45 à 39, ont crânement cru en leurs chances jusqu'au bout, réussissant à égaliser à chaque fois que les Tricolores prenaient l'avantage.

Avant le dernier duel, les Français menaient encore 38-36 mais Yannick Borel a subi un 9-6 fatal. Borel, favori pour l'or en individuel, avait été éliminé d'entrée dimanche.

"On va se remettre au travail avec beaucoup d'humilité", a expliqué Borel, en allusion au rendez-vous des JO de Paris-2024, en ajoutant qu'il prenait "sa part de responsabilité" dans cette défaite.

"J'étais alerte, je savais qu'il fallait que je fasse très attention au vu de mon résultat en individuel mais là j'avais mes coéquipiers, je n'étais pas seul. Mes moindres erreurs, je savais qu'ils allaient me les dire donc j'étais très à l'écoute", a également affirmé le champion du monde 2018.

Borel, qui disputait ses troisièmes JO, a confié "s'en vouloir énormément" pour l'avance de deux touches au dernier relais qu'il n'a pas su conserver: "c'est douloureux de sortir de ces Jeux sans médaille".

"On se sent en dessous de ce qu'on attend de nous, on se sent en dessous de tout", a lâché le sociétaire du club de Levallois, visiblement très affecté mais lucide.

Les Tricolores devront à présent disputer un match de classement, contre la Suisse, programmé à 12h45 locales (05h45 françaises).

"On s'attendait à un match très accroché, c'est une nation forte de l'épée, c'est une de leurs armes de prédilection dans laquelle ils ont énormément progressé. Ils nous avaient déjà posé des problèmes lors de la qualification olympique", a expliqué Bardenet en zone mixte, ajoutant que la France s'était pourtant "préparée" à ce match.

"On n'a pas su capitaliser sur notre avance, ils ont su rester en contact: c'est un match qui se joue à rien, c'est la dure loi du sport, c'est une immense déception car on était venu chercher l'or donc la pilule est difficile à avaler", a ajouté l'Aveyronnais.

Cannone, médaillé d'or dimanche, a tenu pour sa part à rendre hommage à ses coéquipiers, "qui ont toujours été des mentors: ils m'ont appris la rigueur, la stratégie et ça reste une famille que je n'échangerais pour rien au monde".

L'épée masculine, l'arme traditionnellement forte de l'escrime française, était sacrée par équipes à chaque édition depuis 2004 (l'épreuve par équipes n'était pas au programme à Londres en 2012).