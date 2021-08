JO-2020: le Français Steven Da Costa premier champion olympique de l'histoire du karaté

Steven Da Costa est devenu jeudi le premier champion olympique masculin de l'histoire du karaté, qui figure pour la première fois au programme olympique, en s'imposant en finale de la catégorie des -67 kg au tournoi des JO de Tokyo.

Da Costa, N.1 mondial dans sa catégorie et déjà champion du monde en 2018, a battu en finale le Turc Eray Samdan 5-0. Sa médaille est la septième en or pour l'équipe de France et la 26e depuis le début des Jeux.

Avant sa finale, Da Costa (24 ans) avait battu en demi-finale le Kazakh Darkhan Assadilov 5-2.

Assadilov est N.1 mondial dans la catégorie des -60 kg, alors que Da Costa occupe la même position en -67 kg, deux catégories réunies aux JO. Samdan, le médaillé d'argent, combat lui aussi habituellement en -60 kg.

Auparavant, le Français avait remporté trois de ses quatre combats dans la poule B, dont il a pris la deuxième place.

Chez les femmes, la Française Alexandra Feracci a été éliminée dès la phase de poules de la compétition de kata. Les kata sont des enchaînements récités et codifiés de mouvements visant un adversaire virtuel. Les sportifs sont notés sur leur performance technique et sur l'aspect athlétique de leur démonstration.

La compétition a été remportée par l'Espagnole Sandra Sanchez Jaime, devenue la première championne olympique de l'histoire de son sport.