JO-2022: Quentin Fillon Maillet célébré en héros dans son village du Jura

Quentin Fillon Maillet a été accueilli par une foule en liesse lundi soir à Saint-Laurent-en-Grandvaux, son village du Jura, de retour de Pékin après une moisson historique de deux médailles d'or et trois d'argent.

Plusieurs centaines de personnes ont laissé éclater leur joie quand le biathlète est arrivé vers 22h00 sur la place principale du village.

"Quand je vois la place remplie en mon honneur, ça me touche vraiment. Merci beaucoup, beaucoup à vous", a-t-il lancé depuis la plateforme d'un camion aux couleurs du Ski club du Grandvaux.

Celui qui a écrit en onze jours de compétition l'une des plus belles pages françaises de l'olympisme a fait un tour du village, son fief familial, brandissant fièrement ses médailles. Un feu d'artifice a été tiré en l'honneur de l'enfant du pays.

"On pleure beaucoup cette année, mais de joie avec Quentin qui nous apporte énormément de bonheur et on est fiers d'appartenir au Jura", s'est réjoui Hervé Lacroix, 54 ans, psychologue scolaire, qui suit le champion dans nombre de ses compétitions.

Miss Jura 2021 avait également fait le déplacement. "Cela fait très, très plaisir de le voir, c'est un ami d'enfance, c'est un honneur de l'avoir revu", a expliqué Justine Payet-Goy.

Après avoir atterri à l'aéroport de Genève en début de soirée sous les applaudissements, Quentin Fillon Maillet avait pris rapidement la route de son fief jurassien, où l'attendaient ses supporters, dont beaucoup de familles et de jeunes.

"On l'admire beaucoup, qu'il soit allé aux JO en rapportant cinq médailles, cela nous a fait beaucoup d'émotion", ont déclaré à l'AFP Priscille et Inès Monnier, 16 et 14 ans.

Quentin Fillon Maillet a décroché cinq médailles, une première pour un sportif français depuis près d'un siècle: en or sur l'individuel (20 km) et la poursuite (12,5 km), en argent sur le sprint (10 km), le relais masculin et le relais mixte.