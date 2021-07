JO de Tokyo: la judoka Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd élus porte-drapeaux

La judoka Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd ont été élus porte-drapeaux de l'équipe de France par leurs pairs pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), un duo homme-femme inédit, ont-ils annoncé sur France 2 lundi.

Les deux sportifs, élus par des "ambassadeurs" des fédérations olympiques, porteront les couleurs de la France et succéderont à Teddy Riner, porte-drapeau aux JO de Rio en 2016. Pour les Jeux paralympiques, Sandrine Martinet (judo) et Stéphane Houdet (tennis) ont été désignés par un vote du public.

"Ca me porte", a déclaré Clarisse Abgegnenou, déjà quintuple championne du monde en -63 kg mais désireuse d'aller chercher l'or olympique qui lui manque. "On va aller la chercher avec le plaisir et le sourire", a dit la vice-championne olympique 2016. "Porte-drapeau, c'est que du bonheur et du plus!", a renchéri Samir Aït Saïd, aussi en quête d'un premier titre olympique et dont la blessure spectaculaire subie à Rio, une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche, avait marqué les esprits.

Parmi les autres candidats à porter le drapeau français, figuraient des poids lourds: le nageur Florent Manaudou et le perchiste Renaud Lavillenie, tous deux sacrés champions olympiques à Londres en 2012, ou encore la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent à Rio et déjà cinq éditions olympiques au compteur.