JO: Tokyo n'est plus un objectif mais une étape de progression pour Paris-2024 (Onesta)

Les Jeux olympiques de Tokyo ne doivent plus constituer "un objectif à part entière" mais "s'intégrer dans le mouvement de préparation de Paris" 2024, estime Claude Onesta, le manageur de la haute performance à l'Agence nationale du sport (ANS), dans une interview mercredi à L'Est Républicain.

Les JO de Tokyo, qui devaient se dérouler cet été, ont été repoussés d'un an, à l'été 2021, en raison de l'épidémie de coronavirus, une décision inédite qui modifie en profondeur la préparation des sportifs et des fédérations en vue de cette échéance.

"Aujourd'hui on est obligé de se dire que Tokyo n'est plus un objectif à part entière. Moi je considère que Tokyo est rentré dans le cycle de la préparation des JO-2024 de Paris", déclare Claude Onesta.

"Selon nous, il faut à tout prix que cette étape de Tokyo, pour de nombreux sportifs, constitue un tremplin pour Paris", a ajouté l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de hand. "Le message c'est: on ne prépare pas Tokyo pour que tout s'arrête après. On prépare Tokyo dans le mouvement de préparation de Paris, qui constitue l'objectif maximum du sport français."

Le responsable du très haut niveau à l'ANS, créée en avril 2019 pour incarner un nouveau modèle et les ambitions de la France aux JO de Paris, estime ainsi qu'au vu des délais, il serait illusoire de commencer à préparer les Jeux de 2024 seulement après Tokyo.

"Si on démarre le projet Paris au lendemain de Tokyo-2021, on va encore perdre un an de plus, et on va véritablement commencer l'action à deux ans des Jeux, ce qui est dérisoire. Je crois qu'il faut qu'on soit déjà très concentré sur Paris, et Tokyo devient une étape de la progression. Tout doit être réfléchi de cette façon-là", souligne Claude Onesta.

Cela pourrait ainsi avoir des conséquences sur les athlètes retenus à Tokyo: si les médaillables seront bien sûr accompagnés, même s'ils doivent arrêter leur carrière juste après, "tous les acteurs de niveau +intermédiaire+, dont on pense qu'ils n'ont pas de grandes chances à Tokyo, il vaudra mieux qu'ils soient plus jeunes et sur le chemin de Paris, que des gens qui seraient en phase terminale d'activité", a-t-il souligné.