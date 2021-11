Vingt-quatre heures après sa disparition en Mayenne, la joggeuse de 17 ans a été retrouvée vivante à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). Cette découverte a été faite à Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres du domicile de la jeune lycéenne.

"C'est un très gros soulagement pour elle et pour la famille. Elle a été retrouvée dans un kebab rue Gambetta", a indiqué à l'AFP le maire de Sablé-sur-Sarthe, Nicolas Leudière. "Elle est avec des médecins et avec les enquêteurs de la section de recherches d'Angers. Elle était extrêmement choquée et avait des égratignures", a ajouté l'élu.

Le gérant du Kebab où la jeune fille a été retrouvée s'est confié à nos confères de Ouest-France. "C’est mon frère, qui est mon associé et avec qui je gère ce commerce, qui a accueilli la jeune fille. Cela s’est déroulé peu après 20 h. Il m’a appelé et je suis arrivé une vingtaine de minutes après le début des événements. La jeune avait un peu de sang sur elle. Elle n’était pas bien. Comme en état de choc ou traumatisée", raconte-t-il dans le quotidien.

Selon lui, l'adolescente a été accueillie puis rassurée dans le snack en attendant l’arrivée des pompiers et des gendarmes.

Rappel des faits

La jeune fille était partie de son domicile à Saint-Brice lundi vers 16H00 pour faire un jogging, "une activité qui lui est habituelle", selon la magistrate.

Sa disparition avait été signalée lundi à 18H40 à la gendarmerie par ses parents. "Son père, alerté par la durée de son absence, s'est rendu sur le parcours qu'elle effectue généralement et ne l'y a pas retrouvée", avait précisé Mme Maigné. "Ses recherches l'ont amené à découvrir différents effets qu'il reconnaît comme appartenant à sa fille et qui sont en cours d'exploitation".

Lors de son point presse, la procureure avait décrit une jeune fille "parfaitement insérée, entourée, sportive, qui poursuit ses études dans un lycée de la région".

D'après l'application Strava, qui permet de partager ses performances sportives grâce à un suivi GPS, la jeune fille avait l'habitude d'effectuer une boucle d'environ 5 km, en 25 minutes, au nord du bourg de Saint-Brice. Lundi, son parcours s'est interrompu au bout de 5 minutes, à un kilomètre seulement de son domicile, à l'intersection de deux routes dans une zone non boisée, près de la forêt domaniale de Bellebranche.

Une garde à vue et 200 gendarmes mobilisés

Un homme en état d'ébriété a été placé en garde à vue lundi soir, "afin de permettre d'éclaircir son emploi du temps au vu des quelques incohérences lors de ses premières déclarations", avait précisé Mme Maigné, qui n'a pas exclu sa remise en liberté dès mardi. Interrogée sur ce point mardi soir par l'AFP, elle n'a pas souhaité en dire plus.

Deux cents gendarmes ont été mobilisés jusqu'à la découverte de la jeune fille, des plongeurs, des équipes cynophiles et à cheval, ainsi que des hélicoptères.

Le terrain est "difficile car étendu", avait souligné la procureure, évoquant une zone de 190 hectares autour du domicile des parents, partiellement boisée et parsemée d'étendues d'eau.

Toute la journée de mardi, de nombreux véhicules de gendarmerie, notamment les camionnettes des techniciens en identification criminelle, sillonnaient les routes de Saint-Brice, petite commune rurale de 530 personnes, à l'habitat très dispersé.