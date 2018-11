Johnny Hallyday: sa maison de Marnes-la-Coquette cambriolée

Un homme a été arrêté et placé en garde à vue en France suite au cambriolage de la propriété de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Faute d’éléments à son encontre, l’individu a été relâché, selon BFM TV. Le cambriolage a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. Le 5 décembre 2017, c’est dans cette propriété que le chanteur a rendu son dernier souffle. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête. Le montant du butin emporté est à ce jour inconnu.

Achetée par l'idole des jeunes et Laeticia Hallyday en 1999, cette propriété de 900 mètres carrés a été entièrement rénovée en 2010 et dispose notamment d'une salle de cinéma professionnelle, indiquait Le Parisien en janvier dernier. Elle comporte six chambres, une piscine et un terrain de tennis.