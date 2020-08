Jonas Gerckens et son équipe médaillés de bronze à l'Euro par équipages L30 à Marseille

(Belga) Jonas Gerckens et son équipage de course au large, les Red Dolphins, soutenus par Evi Van Acker, ont pris la troisième place sur le podium du championnat d'Europe en équipage L30 qui s'est achevé à Marseille dimanche.

"Une bonne répétition générale avant le grand rendez-vous de l'année", a commenté le marin liégeois sur les réseaux sociaux faisant référence à l'Euro en double mixte à Gênes début septembre. Evi Van Acker, en bronze en voile, catégorie Laser, aux JO 2012 à Londres, avait accepté en effet de partager son expérience avec les Red Dolphins, trois ans après sa dernière régate, le 21 août 2017. L'Anversois Pieter Tack était aussi venu apporter son expertise de course au large dans une équipe où figurent surtout Marie-Amélie Lenaerts, Sophie Faguet et le coach Benoît Charon. L'objectif de l'équipe belge durant ces trois jours en mer marseillaise - sur le plan d'eau des Jeux Olympiques de Paris 2024 - était de se rôder pour les Jeux où une place dans le top 8 est envisagée dans la première épreuve de course au large en double mixte de l'histoire des JO. Sur le circuit L30, Jonas Gerckens et Sophie Faguet ont décroché la médaille d'argent à l'Euro de course au large en double mixte à Venise en octobre dernier. Ils iront défendre leur place sur le podium à Gênes du 3 au 5 septembre prochain, au format olympique, avec deux personnes donc, un homme et une femme, contrairement à cet Euro en équipage où cinq personnes pouvaient être à bord. (Belga)