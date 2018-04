Judo: Agbegnenou championne d'Europe pour la 3e fois

La judoka française Clarisse Agbegnenou a été sacrée championne d'Europe en -63 kg pour la troisième fois de sa carrière, vendredi à Tel Aviv (Israël).

Agbegnenou (25 ans), déjà médaillée d'or continental en 2013 et en 2014, apporte à la France sa première récompense au deuxième des trois jours de compétition.

En finale, elle est venue à bout après plus de sept minutes de combat de sa rivale N.1, la Slovène Tina Trstenjak. Cette dernière avait eu le dernier mot en finale olympique il y a deux ans à Rio, mais la Française avait pris une première revanche en finale mondiale l'été dernier à Budapest.

La double championne du monde (2014 et 2017) et N.1 mondiale de sa catégorie met ainsi un peu de baume au cœur de l'équipe de France, habituelle place forte du judo européen et mondial, mais montée sur aucun podium dans les huit autres catégories de poids disputées jusque-là.

Sur les tatamis israéliens, la délégation tricolore est privée de sa superstar, le double champion olympique en titre des poids lourds Teddy Riner, qui se préserve à deux ans des JO-2020 à Tokyo, pays berceau du judo.