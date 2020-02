Judo: première défaite depuis plus de neuf ans pour Riner, battu dès le 3e tour du tournoi de Paris

Coup de tonnerre dans le judo mondial à moins de six mois des JO-2020: Teddy Riner, qui brigue un troisième sacre olympique historique à Tokyo, s'est incliné pour la première fois depuis plus de neuf ans, dès le troisième tour du tournoi de Paris dimanche.

C'est le N.2 japonais Kokoro Kageura, par ippon en prolongation, qui a mis un terme à la vertigineuse série de 154 combats remportés consécutivement par le double champion olympique en titre des poids lourds et décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux fois en toutes catégories). Riner n'avait plus été battu depuis le 13 septembre 2010.

Jusque-là, c'était un autre Japonais, Daiki Kamikawa, qui était le dernier combattant à l'avoir fait plier, en finale des Mondiaux toutes catégories, sur décision des arbitres après prolongation.

Cette défaite, qui plus est face à un adversaire nippon et par ippon, interpelle forcément à six mois de son défi olympique historique. Seul le Japonais Tadahiro Nomura, en poids légers, a pour l'instant réalisé l'exploit de devenir triple champion olympique de judo (1996, 2000 et 2004).