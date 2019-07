Judo: Riner laisse la porte "grande ouverte" pour les Mondiaux-2019

Teddy Riner, qui s'est envolé mardi pour Montréal où il s'apprête à reprendre la compétition après vingt mois d'absence, a confié mardi que la porte était "très très grande ouverte" pour une participation fin août aux Mondiaux de Tokyo.

"Ça me démange, j'ai envie de les faire", a déclaré devant la presse le décuple champion du monde de judo des +100 kg. "Ce n'est pas d'actualité, ça déprendra des prochains tournois mais la porte est très très grande ouverte", a-t-il ajouté depuis l'aéroport de Roissy.

"Je n'étais pas trop chaud parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il se trompe de combat", a confié son entraîneur Franck Chambilly. "Mais si Teddy pense qu'il est prêt et qu'il en a envie, la porte est effectivement ouverte."

Le double champion olympique a embarqué mardi pour Montréal, où il effectuera dimanche son retour à la compétition, à un peu plus d'un an des Jeux olympiques - "l'objectif de toute une carrière" - qui se dérouleront également à Tokyo.

"C'est le grand jour. On lance le top départ pour me qualifier aux Jeux olympiques", s'est réjoui Teddy Riner. "Je vais pouvoir savoir sur quels points je dois encore travailler. Tokyo-2020 ça passe par ces tournois, par de l'opposition et aussi aller chercher les points parce que c'est bien beau de dire que je veux gagner les JO, mais si je ne suis pas qualifié, ça sera difficile", a-t-il ajouté.

Le dernier combat de Riner, 30 ans, remonte au mois de novembre 2017 à Marrakech (Maroc), où il avait remporté son dixième titre de champion du monde. Une fois l'objectif de cette "décima" atteint, il s'était éloigné des tatamis pendant plus d'un an avant de reprendre l'entraînement en janvier dernier.

"Oh, qu'il m'a fait du bien ce break. Physiquement je me sens bien, j'ai bien récupéré. Mentalement j'ai bien soufflé, j'ai pu m'occuper de ma petite famille, ça m'a fait du bien", a-t-il confié.

Invaincu depuis 2010 et 144 combats, Riner décidera après le Grand Prix de Montréal le programme qui l'emmènera jusqu'à Tokyo. Pour les championnats du monde ou pour les Jeux Olympiques ? "Je ne suis pas rassasié, j'ai encore envie d'aller chercher des titres", a-t-il martelé.