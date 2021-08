Jusqu'à 40°: le sud-est de la France connaîtra une chaleur caniculaire ce samedi

Samedi, le sud-est connaîtra une chaleur caniculaire, indique Météo-France, qui a placé cinq départements en vigilance orange canicule : les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme et le Var.



Les températures y iront de 34 à 38 degrés et pourront atteindre 40 degrés localement.



Au petit jour, de nombreuses brumes ou grisaille seront présentes en Bretagne et le long de la Manche, ainsi que du Pays basque à l'Auvergne et à la Bourgogne-Franche-Comté.



Ces nuages bas ou mauvaises visibilités s'effaceront rapidement, mais quelques brumes ou nuages bas résisteront plus longtemps sur les côtes du nord de la Bretagne et les plages du Cotentin.



Sur les Pyrénées, des cumulus se développeront et des averses orageuses, débordant d'Espagne,sont possibles l'après-midi.



Sur le Massif central, voire le Jura, de possibles ondées à caractère orageux peuvent se produire très localement.



Ailleurs, le ciel sera dégagé.



A l'aube, les températures démarreront de 10 à 14 degrés en Bretagne, en Normandie et jusqu' à la frontière belge. Ailleurs, il fera 14 à 19 degrés, jusqu'à 20/24 dans le Sud, avec même 26 à Cagnes-sur-Mer.



Les maximales grimperont à 20-25 degrés le long de la Manche. Sur le reste de la moitié nord, il fera 27 à 33 degrés.



Au sud, le thermomètre oscillera entre 34 et 38 degrés, alors que, localement, sur les terres provençales et gardoises, les 40 degrés sont atteints.