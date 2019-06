Jusqu'à quand la N-VA abusera de notre patience, demande l'Open Vld

(Belga) La présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, a convoqué Cicéron et ses Catilinaires pour répondre aux propos du chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, à propos du Vlaams Belang. "Quousque tandem abutere, @Bart_DeWever, patientia nostra?", a-t-elle tweeté, ce qui veut dire: "Jusqu'à quand, Bart De Wever, abuseras-tu de notre patience?".

Le formateur du gouvernement flamand, Bart De Wever, mène un troisième tour de consultation avec le seul Vlaams Belang jusqu'à présent. Interrogé mercredi matin sur la VRT, M. De Roover a interpellé le CD&V et l'Open Vld, potentiels partenaires de coalition, pour connaître les raisons qui les empêcheraient de gouverner sur la base d'un programme soutenu par le parti d'extrême-droite, et le cas échéant si cette piste est praticable. Les libéraux flamands ont dit et répété qu'ils ne gouverneraient pas avec le Vlaams Belang. Ils ont renvoyé la N-VA vers les déclarations de Mme Rutten il y a une dizaine de jours dans l'émission "Ter Zake". La présidente de l'Open Vld renvoie vers le programme séparatiste du VB, sa volonté de supprimer la Commission européenne, les déclarations de certains de leurs membres et mandataires sur les homosexuels, etc. L'Open Vld répète qu'elle attend de M. De Wever qu'il fasse la clarté sur ses intentions à l'égard du VB. Et, à ses yeux, l'attente commence à être longue. (Belga)