Kamala Harris à Paris pour parachever la réconciliation de la crise des sous-marins

(Belga) La vice-présidente américaine Kamala Harris a atterri à Paris mardi matin pour une visite de cinq jours visant à sceller la réconciliation après une grave crise entre Paris et Washington à propos d'un contrat de sous-marins australiens.

L'Air Force 2 de la vice-présidente s'est posé aux alentours de 10 heures du matin à l'aéroport d'Orly, en région parisienne. Kamala Harris, qui est accompagnée de son mari Doug Emhoff, se rendra dans la journée à l'Institut Pasteur pour rencontrer des chercheurs américains et français travaillant sur le Covid-19. Mi-septembre, les Etats-Unis et l'Australie ont infligé un véritable camouflet à Paris en scellant une alliance de défense dans le Pacifique, Washington soufflant un énorme contrat de sous-marins initialement promis à la France. Avant Kamala Harris, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken puis le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale Jake Sullivan s'étaient succédé à Paris pour apaiser la colère de la France. Le président Joe Biden a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à Rome il y a dix jours. Mercredi en fin d'après-midi, la vice-présidente américaine doit s'entretenir à son tour à l'Elysée avec Emmanuel Macron afin de discuter entre autres sujets de la "sécurité européenne, de l'Indo-Pacifique, de la santé au niveau mondial", selon la Maison Blanche. Un renforcement de la coopération entre France et Etats-Unis dans le domaine spatial devrait aussi être au menu des discussions, selon un communiqué commun des deux pays. Le 11 novembre, Kamala Harris devrait participer aux commémorations de l'Arc de Triomphe pour l'Armistice de 1918, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Elle se rendra ensuite au Forum de Paris sur la Paix. Son départ est prévu le samedi 13 novembre. (Belga)