Karaté: Alexandra Feracci qualifiée pour les Jeux de Tokyo en kata

La Française Alexandra Feracci s'est qualifiée pour l'épreuve "kata" de karaté des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), en prenant l'une des trois premières places du tournoi de qualification à Paris, vendredi à Coubertin.

Le karaté va faire son entrée au programme olympique à Tokyo, avec quatre disciplines chez les dames (kata, -55 kg, -61 kg, +61 kg) et quatre chez les messieurs (kata, -67 kg, -75kg, +75 kg). Il s'agira de la seule apparition du karaté aux Jeux, puisqu'il n'a pas été retenu dans la liste des sports additionnels pour les JO-2024 à Paris.

Vendredi en kata, Feracci s'est imposée dans la poule finale à quatre contre l'Iranienne Fatemeh Sadeghi Dastak et l'Allemande Jasmin Jüttner, et s'est inclinée contre la Turque Dilara Bozan. Avec cette deuxième place, elle se qualifie pour Tokyo, et rejoint Steven Da Costa (-67 kg), qui était jusque-là le seul Français qualifié.

En revanche, Alexandra Recchia s'est inclinée en quarts de finale dans la catégorie des -55 kg et n'ira pas à Tokyo.

Cinq autres Français tenteront samedi et dimanche de décrocher leur billet pour les Jeux: Leila Heurtault (-61 kg), Alizée Agier (+61 kg), Logan Da Costa (-75 kg), Farouk Abdesselem (+75 kg) et Jonathan Maruani (kata). Ils devront prendre l'une des trois premières places de leur catégorie pour aller au Japon cet été.