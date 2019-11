Kayak dans les rues, torrent de boue, petite tornade... la météo frappe le Var de plein fouet (vidéos)

Un homme âgé est activement recherché près de cours d'eau en crue dans le Var, où les fortes pluies causées par un épisode méditerranéen en cours entraînent des centaines d'évacuation samedi matin, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Samedi dès l'aube, pompiers et gendarmes ont commencé à sonder les cours d'eau à proximité du domicile d'un septuagénaire à Saint-Antonin-du-Var. L'homme, visiblement désorienté, a été porté disparu à 6H00, selon la préfecture, confirmant une information d'Europe 1.



Toujours dans le Var, où Météo-France prévoyait "les plus fortes intensités horaires de cet épisode" dans la matinée, les pompiers procèdent à des évacuations préventives. A Hyères, dans le quartier de l'Oratoire, 600 personnes sont en cours d'évacuations, comme des résidences et un camping à Fréjus, où le quartier de La Palud est interdit d'accès, et à Roquebrune-sur-Argens.



A la mi-journée, 2.400 foyers sont privés d'électricité sur les communes de Hyères, Salernes, Entrecasteaux, Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens, selon la préfecture. L'axe SNCF Saint-Raphaël-Les Arcs-Toulon a été coupé en raison d'inondation des voies. Dans un communiqué, la préfecture du Var prévient: "dans un contexte de sols saturés, les cours d'eau finiront par réagir fortement".



Météo-France a placé samedi matin un nouveau département en vigilance orange "inondation", portant à 12 le nombre de départements concernés par une alerte orange inondation, orages ou vents violents.



L'épisode méditerranéen en cours depuis vendredi après-midi a aussi provoqué des dégâts à Nice, où les pompiers ont été appelés pour des chutes d'arbres et des inondations de locaux. La rupture d'un mur de soutènement a obstrué la voie d'accès à une résidence de 10 habitants, relogés par la mairie. Des pompiers vérifiaient samedi matin que personne ne manque à l'appel.



Dans son bulletin de 10H00, Météo-France mesure dans les Cévennes, depuis vendredi midi, des cumuls de 130 à 200 mm d'eau. Sur Twitter, Vigimétéofrance ajoute qu'"en 48 heures, on dépasse même localement les 300 mm sur les #Cévennes ardéchoises".



L'Hérault et la Lozère ne sont plus en alerte "pluie" mais restent en vigilance "inondation", comme l'Aveyron et la Haute-Loire. A Montpellier, quelques axes ont été coupés à la circulation le long du Lez.



Dans le Gard, 90 habitants de Saint-Ambroix, au bord de la Cèze, ont été évacués à titre préventif dans un gymnase samedi matin.



Samedi après-midi, c'est dans le Var et les Alpes-Maritimes que Météo-France prévoit les "plus fortes intensités horaires de cet épisode". "Sur le #Var, le seuil des 200 mm en 48H a été dépassé sur l'est du massif des Maures (station des Mayons)", tweete Vigimeteofrance. Après une accalmie en début d'après-midi, l'activité orageuse et pluvieuse devrait reprendre vers 16H00 dans ces départements.



Ces fortes précipitations, continues depuis vendredi, seront génératrices de crues importantes, notamment sur le département du Var samedi, prévoit Météo-France.



Dans les départements placés en vigilance orange aux vents violents (Savoie, Drôme et Loire), le vent continuera à souffler jusque à la mi-journée sur les hauteurs du Massif central, avec 100 à 120 km/h attendus sur le plateau ardéchois et les hauteurs du Pilat, et plus de 100 km/h possible par moments sur l'agglomération de Saint-Etienne et la vallée du Gier en descendant vers Givors.



