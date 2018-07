Kohler devant les sénateurs: "pas de police parallèle à l'Elysée"

"Il n'existe pas de police parallèle à l'Elysée", a assuré le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler devant la Commission des lois du Sénat enquêtant sur l'affaire Benalla.

"Compte tenu de l'audition du directeur de cabinet Patrick Strzoda hier (mercredi) devant vous, et devant les députés de celles du commandant militaire du Palais de l'Elysée, le général Bio-Farina, et du chef du GSPR (Groupe de sécurité de la présidence de la République), le Colonel Lavergne, je pense, j'espère que vous avez été rassurés sur le fait qu'il n'existe pas à l'Elysée de police parallèle, que nous n'employons pas de vigiles privés pour protéger le chef de l'Etat, et que M. Benalla n'a jamais été en charge de la protection de la présidence de la République", a affirmé M. Kohler dans son propos liminaire.

Pour le principal collaborateur d'Emmanuel Macron, la "suspension de quinze jours avec retenue de salaire" infligée à Alexandre Benalla pour ses agissements lors du 1er Mai à Paris "apparaît proportionnée".

Le président Emmanuel Macron, qui a pris la parole après des jours de silence, est à l'offensive dans l'affaire Benalla, sous une pression encore accrue mercredi par de nouvelles passes d'armes au Parlement et une perquisition au palais de l'Elysée.