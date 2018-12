Kris Peeters renonce à siéger au conseil communal d'Anvers

(Belga) Le vice-Premier ministre CD&V du gouvernement démissionnaire, Kris Peeters, qui a échoué à faire gagner sa liste aux élections communales d'Anvers en octobre dernier, a renoncé à siéger au conseil communal ainsi qu'au conseil de district, afin dit-il de donner ses chances à un renouveau.

L'information, dévoilée vendredi par De Tijd, a été confirmée par le cabinet de M. Peeters. Le ministre fédéral avait déménagé de Puurs à Anvers pour y défier le bourgmestre et président de la N-VA Bart De Wever. Mais au soir du 14 octobre, le CD&V n'a finalement récolté que 6,8% des voix et perdu deux siège. Au termes de négociations post-électorales prolongées, il a même été rejeté dans l'opposition, pour la première fois en plus de 80 ans. "Kris Peeters avait trois objectifs: replacer le CD&V sur la carte politique à Anvers, obtenir des résultats, mais surtout préparer un renouvellement et un rajeunissement de la liste et du CD&V", selon sa porte-parole. "Ce dernier objectif, il veut maintenant le concrétiser en offrant leur chance à de jeunes candidats". Les suppléants Sam Voeten et Annelies Thoelen siégeront donc au conseil communal et au conseil de district. (Belga)