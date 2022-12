Kurdes tués à Paris: garde à vue levée, le suspect présenté à un juge d'instruction

La garde à vue de l'homme de 69 ans, soupçonné d'avoir tué trois Kurdes à Paris vendredi, a été levée lundi matin et il va être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, a indiqué le parquet de Paris.

Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d'arme, a ajouté le parquet, précisant avoir requis le placement en détention provisoire du suspect.