L'abattage des arbres nécessaire à l'implantation du téléphérique namurois va commencer

L'implantation du téléphérique qui partira la place Maurice Servais pour arriver à l'esplanade de la Citadelle de Namur prend forme. Une cinquantaine d'arbres qui se trouvent sur son futur passage vont être abattus à partir de vendredi, a indiqué jeudi la commune.

Cette phase du chantier durera deux semaines: la première sera consacrée à l'abattage à proprement parler et la seconde aux évacuations, remises en état, etc. D'autres arbres seront ensuite élagués. Tout a été mis en oeuvre pour que le téléphérique emprunte un tracé optimal afin de préserver l'environnement, ont affirmé les autorités communales. L'accord avec le Département de la Nature et des Forêts (DNF) prévoit aussi de nombreuses mesures en ce sens. A ce titre, une zone humide, alimentée par le trop plein d'eaux pluviales, sera créée à proximité de la station en amont pour bénéficier à la faune et la flore. "Au total, l'abattage concerne une cinquantaine d'arbres sur les plus de 2.000 que compte le site", a précisé l'échevine de la Transition écologique, Charlotte Mouget (Ecolo). "Aucun spécimen remarquable n'est menacé et chaque cas été analysé et validé avec le DNF." Le programme de préservation prévoit aussi la plantation de nouveaux arbres. De nombreux buissons forestiers indigènes d'une hauteur de quatre à six mètres seront plantés. Une dizaine d'arbres d'essence rustique verront aussi le jour à proximité du Pavillon numérique, en cours de construction sur l'esplanade. D'autres plantations sont également envisagées. La capitale wallonne a déjà eu un téléphérique entre 1957 et 1997. Le nouveau devrait être inauguré à la fin de l'été.