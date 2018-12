L'absence d'annonces sur la "justice fiscale" laisse les syndicats sur leur faim

Si les annonces du président de la République sur le pouvoir d'achat ont été diversement appréciées par les syndicats, tous se rejoignent pour critiquer l'absence, à ce stade, de mesure de "justice fiscale" alors qu'Emmanuel Macron reçoit les représentants des banques et des grandes entreprises.

Les grandes organisations syndicales ont réagi de manière contrastée aux annonces du chef de l'Etat lundi sur l'augmentation de 100 euros pour les salariés au niveau du Smic, la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2.000 euros mensuels ou la défiscalisation des heures supplémentaires.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, y a vu "un vrai geste sur le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes et des travailleurs autour du Smic".

Réaction inverse de son homologue de la CGT, Philippe Martinez, pour qui "c'est très loin de ce que nous demandions", en rappelant sa revendication d'un Smic à 1.800 euros.

"Le compte n'y est pas", a également jugé le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier.

En revanche, alors que le coût de ces mesures pour le budget a été évalué à "une dizaine de milliard d'euros" par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, les syndicats se retrouvent pour déplorer l'absence d'annonces fiscales sur les entreprises ou les hauts revenus pour les financer.

"Les mesures annoncées en matière de pouvoir d'achat sont de nature à répondre aux attentes exprimées, sans pénaliser la compétitivité des entreprises", s'est d'ailleurs réjoui le Medef, soulagé également que la prime défiscalisée et exonérée de contributions sociales que pourront verser les entreprises à leurs salariés soit volontaire.

Les syndicats craignent que ces mesures soient financées in fine par des économies de dépenses publiques qui ne feraient "qu'aggraver la situation", selon Yves Veyrier.

- consentement à l'impôt -

"La question de la responsabilisation des employeurs, d'une meilleure répartition des richesses et de la contribution des plus hauts revenus et patrimoines est passée sous silence", a regretté la numéro 2 de la CFDT, Marylise Léon.

"Si on ne parle pas de justice fiscale, on ne pourra pas rétablir un rapport sain sur le consentement à l'impôt" remis en cause par les "gilets jaunes", selon elle.

"Rien sur la justice fiscale et rien sur l'ISF et le CICE", a renchéri Philippe Martinez alors que son homologue de la CFE-CGC, François Hommeril, voit dans le CICE "une gabegie insupportable".

Emmanuel Macron a exclu lundi soir un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a estimé qu'il n'y avait "pas de raison" de reporter la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales des entreprises au 1er janvier.

Cette mesure va peser lourdement sur le déficit public en 2019: l'État devra payer "double" en supportant le remboursement du CICE pour 2018 et la baisse de cotisations pour l'année en cours, soit un total de 40 milliards d'euros.

Le débat fiscal n'est cependant pas clos. Emmanuel Macron recevra mardi après-midi et mercredi les représentants des banques et des grandes entreprises pour leur demander de "participer à l'effort collectif".

"Le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France et les grandes entreprises qui y font des profits doivent y payer l'impôt, c'est la simple justice", a-t-il aussi déclaré lundi soir dans une allusion notamment à la taxation des géants du numériques.

Si l'Union européenne ne décide pas dans les mois qui viennent, comme le réclame Paris, d'appliquer un impôt sur le chiffre d'affaires des Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple), la France pourrait ainsi décider sans attendre de le mettre en oeuvre de son côté.

La fiscalité fait aussi partie des thèmes identifiés, à côté du transport, du logement ou de l'énergie, dans les concertations qui doivent se dérouler dans les prochains mois, au niveau national comme local.