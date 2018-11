L'accord PS-MR est une défaite pour le Hainaut, selon Ecolo

(Belga) La coalition entre le PS et le MR dans la province du Hainaut ne respecte pas la volonté de changement des électeurs et constitue un recul pour les Hainuyers, réagit samedi Ecolo. Le parti annonce qu'il siégera dans l'opposition "avec fermeté".

Samedi, lors d'un congrès provincial, les fédérations socialistes du Hainaut ont approuvé la participation du PS à un accord de majorité. Elles ont opté pour le MR comme partenaire à plus de 83% des voix exprimées. Selon Ecolo, la reconduction de cette coalition "conservatrice" fera toutefois "perdre six ans de plus" à la province. Le parti écologiste se présentait comme "un partenaire crédible" après être passé de 4 à 11 sièges depuis les élections du 14 octobre. "Le jugement de l'électeur sur la coalition sortante était une évidence: les Hainuyers souhaitaient du changement en sanctionnant le PS (-6,84%) et surtout son futur partenaire MR (-4,51%)", détaille Bénédicte Linard, coprésidente d'Ecolo Hainaut. Les écologistes déplorent également l'orientation politique du PS. D'après eux, de nombreux décideurs socialistes hainuyers ont pourtant marqué leur volonté "d'oser un modèle différent". (Belga)