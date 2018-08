L'acteur Gérard Depardieu visé par une enquête pour viols et agressions sexuelles: son avocat conteste

Gérard Depardieu au cœur d'un scandale. L'acteur français est actuellement visé par une plainte pour viols et agressions sexuelles déposée par une jeune actrice, selon nos informations. Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris pour des chefs d'accusation de viols et agressions sexuelles, selon une source judiciaire.



La plainte a été déposée le 27 août à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le parquet d'Aix-en-Provence s'est ensuite dessaisi de l'affaire au profit du parquet de Paris. Les faits se seraient produits les 7 et 13 août dernier dans une des résidences parisiennes de Gérard Depardieu dans le cadre d'une collaboration professionnelle.



À ce stade, aucun fait n'est établi et la prudence est de mise. Contacté par RTL, l'avocat de Gérard Depardieu conteste ces accusations alors que l'acteur de 69 ans parle d'une information "idiote".