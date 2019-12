L'affaire d'un écrivain pédophile secoue la France: pourquoi cette tolérance?

Le débat fait toujours rage en France autour de la personnalité de Gabriel Matzneff cet écrivain pédophile très célèbre dans les années 70-80. Comment peut-on expliquer l’impunité dont il a bénéficié à l’époque ?

Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, ( 900 000 vues) c’est un extrait d’Apostrophe, la célébré émission littéraire en 1990. On y voit Bernard Pivot interroger sur un ton badin Gabriel Matzneff… il lui demande "Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes ?". Matzneff comme à son habitude vient de revendiquer le droit pour les adultes comme lui d’avoir des relations sexuelles avec des filles et des garçons de moins de 16 ans. Les autres invités participent de cette légèreté de ton, sauf une la québécoise Denise Bombardier, qui traite Matzneff d’individu pitoyable, le comparant aux vieux messieurs qui attirent les petits garçons avec des bonbons, et qui conclut en disant que s’il n’était pas une vedette de la littérature il aurait à répondre de ces faits devant la justice. A l’époque toute la caste intellectuelle parisienne s’était moquée de Denise Bombardier, qualifiée notamment de "mal baisée"... > Lire la suite de l'article