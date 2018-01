L'"affaire Opaline Meunier" est "un immense gâchis", estime Céline Fremault

(Belga) Les soubresauts et rebondissements qui ont entouré l'annonce par Opaline Meunier, jeune cdH de 24 ans, de sa volonté de figurer sur la liste "Mons en Mieux! " pour les élections communales d'octobre prochain sont "un immense gâchis", a estimé lundi matin la ministre bruxelloise de l'Environnement Céline Fremault (cdH), invitée de Matin Première (RTBF). "Quand on a un souci en famille, on le traite en famille, pas par Twitter."

La décision d'Opaline Meunier allant à l'encontre de la position de la section locale du cdH, le parti a décidé, de commun accord avec la jeune femme, de mettre fin aux fonctions qu'elle exerçait au sein du cdH. Le sujet doit être évoqué ce lundi matin lors du bureau du parti. "Opaline Meunier est une jeune femme talentueuse, qui a sa carte au cdH et j'entends qu'elle y reste", a commenté Céline Fremault. Exclure la jeune femme du parti, "ce n'est pas envisageable", a jugé la ministre bruxelloise. Mme Fremault s'est par ailleurs réjouie de la mobilisation citoyenne, "magnifique", dimanche soir en soutien aux réfugiés et aux migrants. Plus de 2.000 personnes, selon les organisateurs, se sont réunies entre la gare du Nord et le Parc Maximilien, à Bruxelles. "C'est un signal que le fédéral doit entendre", a souligné Céline Fremault. (Belga)