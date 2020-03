L'Agence flamande pour l'intégration arrive à maintenir le déroulé de sa formation

(Belga) Même pendant la crise du coronavirus, les nouveaux arrivants continuent à suivre le cours d'orientation sociale proposé par l'Agence flamande pour l'intégration. Neuf étudiants sur dix suivent désormais la formation en ligne. "C'est formidable de voir comment les professeurs d'orientation sociale ne lâchent pas leurs élèves", a déclaré le ministre flamand des Affaires sociales, Bart Somers, dans un communiqué de presse, dimanche.

Priorité est donnée à la partie du cours qui traite des soins de santé, des médecins, des hôpitaux et des pharmaciens. À côté de l'apprentissage du néerlandais, l'orientation sociale fait partie intégrante du cursus d'intégration que les nouveaux arrivants sont tenus de suivre. "Surtout pendant cette crise, nous trouvons qu'il est extrêmement important de toucher nos élèves le plus possible par voie numérique et de les amener à l'information multilingue sur le coronavirus", précise le directeur général de l'Agence, Jo de Ro. "Nous ne les laisserons pas tomber." Les 10% d'élèves qui n'ont pas accès à cet apprentissage numérique ont été informés par téléphone des directives. (Belga)