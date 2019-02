L'AJP vote une motion de soutien aux journalistes des Editions de L'Avenir

(Belga) L'Association des Journalistes Professionnels (AJP) a adopté à l'unanimité une motion de soutien aux journalistes des Editions de L'Avenir, lors d'une assemblée générale qui se tient samedi matin à Bruxelles.

L'AJP déplore la perte de 45 emplois, dont 31 à la rédaction, prévue au sein des Editions de L'Avenir. Elle "félicite les journalistes pour le combat exemplaire qu'ils ont mené en couvrant le conflit dans leurs propres pages, une première dans l'histoire sociale de nos médias." Elle se réjouit également "de la mobilisation des rédactions, partagée avec les autres catégories de personnel, qui a permis que les conventions applicables aux journalistes soient enfin respectées et les conditions de départ sensiblement améliorée." L'AJP espère enfin que le nombre de licenciements secs, au nombre de quatre, puisse encore être réduit et appelle l'actionnaire (Nethys, ndlr) et la direction à une discussion constructive sur ce point. Tout en affirmant rester vigilante, l'union professionnelle ajoute continuer à soutenir parallèlement le création d'une société coopérative de participation. Cette structure est destinée à partager la gestion avec les travailleurs et à impliquer les lecteurs.