L'alerte tsunami levée sur "l'ensemble des territoires français du Pacifique"

L'alerte au tsunami a été "levée sur l'ensemble des territoires français du Pacifique" vendredi, après un séisme de magnitude de 8,1 à proximité des îles Kermadec, a tweeté le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu.

La vague la plus haute, d'un mètre, s'est produite en Nouvelle-Calédonie sur l'île de Maré, dans l'archipel des îles Loyauté, tandis qu'à l'île des Pins, à Yaté et à Nouméa des vagues entre 45 centimètres et 80 centimètres ont été observées, a indiqué la sécurité civile locale, qui a précisé qu'aucun dégât n'était à déplorer.